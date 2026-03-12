GroenLinks Westerwolde: De gemeente moet bereikbaar blijven voor iedereen

SELLINGEN – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Nico Falke, Kandidaat GroenLinks Westerwolde.

Sinds de fusie van de gemeenten is het gemeentehuis in Sellingen voor veel inwoners het

centrale punt geworden om zaken met de gemeente te regelen. Voor inwoners uit de voormalige gemeente Bellingwedde lijkt dat misschien een kleine verandering, maar in de praktijk heeft het grote gevolgen. Voor mensen uit plaatsen als Oudeschans, Bellingwolde of andere dorpen in het oosten van

Westerwolde is Sellingen niet bepaald om de hoek. Met de auto ben je al snel een half uur onderweg. Dat is nog te doen als je een auto hebt en mobiel bent. Maar dat geldt lang niet voor iedereen.



Voor ouderen, mensen zonder auto of inwoners die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer wordt het ineens een stuk lastiger. Het openbaar vervoer naar Sellingen is beperkt en vaak omslachtig. In sommige gevallen kost een bezoek aan het gemeentehuis dan bijna een halve dag. Dat kan niet de bedoeling zijn.



De gemeente hoort dicht bij haar inwoners te staan. Niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. Daarom vind ik dat de gemeente met een passende oplossing moet komen voor inwoners uit

de voormalige gemeente Bellingwedde. Dat kan op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenteloket dat op vaste dagen weer aanwezig is in de Meet in Bellingwolde. Of een mobiel gemeenteloket dat dorpen bezoekt. Ook kan de gemeente werken met spreekuren in dorpshuizen.



Het gaat er niet om dat alles weer terug moet naar hoe het vroeger was. Maar het gaat er wel om dat inwoners hun zaken met de gemeente kunnen regelen zonder dat afstand of vervoer een probleem wordt. Een gemeente die echt dicht bij haar inwoners wil staan, moet ook bereikbaar zijn voor iedereen. Dat geldt zeker in een grote plattelandsgemeente als Westerwolde. Juist daarom is het belangrijk dat we hier opnieuw naar kijken en zoeken naar een oplossing die werkt voor alle inwoners. Niet alleen voor wie dichtbij Sellingen woont, maar ook voor de mensen aan de randen van onze gemeente.



Nico Falke

Kandidaat GroenLinks Westerwolde