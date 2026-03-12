Groningse Statenfractie van GroenLinks stelt vragen over geitenhouderijen en volksgezondheid

GRONINGEN – Wonen in de buurt van geitenhouderijen kan zorgen voor gezondheidsrisico’s, zegt de Groningse Statenfractie van GroenLinks. Zij stellen vragen over de volksgezondheid.
In het rapport ‘Gezondheidsrisico’s rond veehouderijen – deel II’ blijkt dat er waarschijnlijk een oorzakelijk verband bestaat tussen het wonen in de nabijheid van geitenhouderijen en een verhoogd risico op longontstekingen bij omwonenden. Dit concludeerde de Gezondheidsraad, reden voor
GroenLinks om vragen te stellen.
De Gezondheidsraad adviseert overheden om het voorzorgsbeginsel toe te passen bij nieuwe
ruimtelijke besluiten rondom geitenhouderijen, zolang de precieze oorzaak van de
gezondheidseffecten nog niet volledig is vastgesteld. De Statenfractie van GroenLinks wil van het college van GS weten of er in de provincie gemonitord wordt op gezondheidseffecten bij inwoners rondom geitenhouderijen en of er specifieke afstandsnormen of beleidskaders voor geitenhouderijen in relatie tot de omgeving worden gehanteerd. Ook wil de fractie weten of inwoners die in de nabijheid van
geitenhouderijen wonen, geïnformeerd worden over mogelijke risico’s.
Gerie Ebeltjes, Statenlid: ‘Het wordt steeds duidelijker dat wonen naast een geitenhouderij,
negatief effect kan hebben op je gezondheid. Wij zijn benieuwd hoe het college hier tegen
aankijkt.’
Tot slot wil de fractie weten of het college het beleid rondom veehouderij en volksgezondheid
afstemt met het Rijk, de RIVM en GGD. Stephanie Bennett, Statenlid: ‘De provincie is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en vergunningverlening en heeft een rol in het beschermen van de volksgezondheid. Daarom willen we graag weten welke regels en richtlijnen het college hanteert’.
Bron: Statenfractie GroenLinks Groningen