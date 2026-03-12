Hasjes Bezemroute in Sellingen

SELLINGEN – Op zaterdag 18 april 2026 van 10:00 tot 15:00 uur komt Sellingen in beweging met Hasjes Bezemroute. Stichting Heksje Hasje organiseert dan een grote inritverkoop. Vele Sellingers hebben tijdens de voorjaarsschoonmaak de bezem door hun huis gehaald en gaan hun overtollige spullen verkopen. Om te laten zien dat zij deelnemen, steken zij een bezem in hun tuin.
Voor bezoekers
Iedereen is welkom om langs de deelnemende adressen te struinen en leuke koopjes te scoren. Op de Facebookpagina van Heksje Hasje en op de website www.heksjehasje.nl wordt in de week voor aanvang een routekaart voor bezoekers gepubliceerd.
Voor deelnemers
Alle inwoners van Sellingen kunnen gratis deelnemen. Aanmelden kan via heksjehasje@gmail.com met naam en adres. Deelnemers worden na aanmelding opgenomen in de route die wordt gepubliceerd op de website en op Facebook.
Heksenbezem als herkenning
Verkopers kunnen aan bezoekers kenbaar maken dat ze deelnemen door een bezem in de tuin te steken. Wanneer zij deze niet hebben, kunnen zij deze tegen betaling bij de stichting aanschaffen door te mailen naar heksjehasje@gmail.com. De bezems zijn gemaakt door Onstwedder Gaarv’n en de opbrengst steunt de stichting.
Geen inrit of spullen?
Inwoners die niks te verkopen hebben maar wel een inrit beschikbaar stellen, of inwoners die wel spullen hebben maar geen inrit, kunnen de stichting mailen.
Sellingen bruist op 18 april. Dat wil niemand missen!
Bron en foto’s: Stichting Heksje Hasje