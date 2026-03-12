Huiskamer op verpleegafdeling 3B OZG officieel geopend

SCHEEMDA – Op verpleegafdeling 3B (Interne Geneeskunde, Maag- darm- en leverziekten en Oncologie) van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is de huiskamer officieel geopend. De huiskamer is bedoeld voor patiënten van de verpleegafdeling, onder wie kwetsbare ouderen en hun naasten.
Structuur als basis voor herstel
Door patiënten uit bed te laten komen en een duidelijke dagstructuur te bieden, ondersteunt men het herstel. In de huiskamer kunnen patiënten de krant lezen, een spel doen, creatief bezig zijn, bewegen of samen koffie drinken. Vrijwilligers zijn aanwezig om activiteiten te begeleiden en een luisterend oor te bieden. Die structuur en activiteiten dragen bij aan sneller herstel, een kortere ligduur en minder complicaties.
Fietslabyrint: bewegen met plezier
Een mooie toevoeging aan de huiskamer is het fietslabyrint. Dit is een interactieve hometrainer waarmee patiënten virtueel door verschillende omgevingen kunnen fietsen. Het stimuleert beweging op een laagdrempelige manier en maakt het leuk om actief te zijn. Tijdens de opening nam Bas Wallis de Vries, voorzitter raad van bestuur, plaats op de fiets om dit zelf te ervaren.
“Kwaliteit van zorg draait niet alleen om een medische behandeling. Het gaat ook om hoe je je voelt tijdens de ziekenhuisopname. Om aandacht, om houvast in de dag en om herstel in de brede zin van het woord”, aldus Bas Wallis de Vries.
Samen mogelijk gemaakt
Dankzij de inzet van collega’s, vrijwilligers en dankzij de steun van de Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Rotary Winschoten en Rotary Eems-Dollard heeft de huiskamer inmiddels een vaste plek gekregen binnen de dagelijkse zorg op verpleegafdeling 3B. Een plek waar structuur, aandacht en herstel samenkomen.
Bron: OZG