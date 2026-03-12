Hunebedcentrum slaat brug tussen prehistorie en toekomst van de regio

BORGER – Het Hunebedcentrum in Borger, de plek waar de geschiedenis van de oudste monumenten van Nederland tot leven komt, is volop in ontwikkeling. In samenwerking met diverse partners werkt het Hunebedcentrum aan initiatieven die niet alleen het erfgoed naar een hoger plan tillen, maar ook de leefomgeving in de regio verrijken. Voor bezoekers van het Hunebedcentrum en inwoners van Zuid- en Oost-Drenthe betekent dit een nog aantrekkelijkere en leerzamere omgeving waar geschiedenis en toekomst samenkomen.
De volgende vernieuwingen hebben onlangs plaatsgevonden of gaan binnenkort van start:
⦁ Interactieve Geologie: Met de toevoeging van een Globe4D en nieuwe interactieve schermen in de expositieruimte wordt de miljoenen jaren oude geologische geschiedenis van de aarde en de regio tastbaar gemaakt.
⦁ Vakmanschap in Miniatuur: Een professionele modelbouwer vervaardigt zes gedetailleerde miniaturen. Voor het eerst worden de verschillende stadia van de bouw van een hunebed stap voor stap inzichtelijk gemaakt voor het publiek.
⦁ Restauratie als Leertraject: In het voorjaar start de restauratie van de prehistorische boerderijen in het Oertijdpark. Dit project is een unieke samenwerking met het onderwijs en het sociaal domein. Deelnemers krijgen de kans om authentieke, eeuwenoude ambachtelijke technieken te leren en zich zo verder te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.
Investeren in de toekomst
De projecten worden mede mogelijk gemaakt door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II. Met deze projecten draagt het Hunebedcentrum concreet bij aan de ambitie dat de generatie die nu in deze regio opgroeit, in 2050 dezelfde kansen heeft als leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. Door te investeren in welzijn en een leven lang ontwikkelen, werkt het Hunebedcentrum samen met het Rijk, de provincies en de gemeenten aan een toekomstbestendige regio en een hogere brede welvaart voor alle inwoners.nl.
Over het Hunebedcentrum
Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.
Bron: Hunebedcentrum