Inwoners Aa en Hunze doen mee aan locatietheater

GIETEN – Inwoners uit de gemeente Aa en Hunze spelen mee in de theatervoorstelling Je bent hier, mijn liefste die in juni 2026 te zien op een unieke locatie! Je bent hier, mijn liefste is een productie van Stichting Be-wonder in samenwerking met welzijnsorganisatie Impuls en wordt geregisseerd door theatermaker Betsy Torenbos uit Annen.



Je bent hier, mijn liefste is een vervolg op het project Paradijs Aa en Hunze, toen in samenwerking met Impuls en Mantelzorg NL. In 2022 hadden 45 inwoners uit de gemeente Aa en Hunze hun persoonlijke verhaal gedeeld over wederkerigheid. Inwoners gaven antwoord op de vraag, hoe ziet ‘Het Paradijs’ er voor jou uit. De interviews zijn verwerkt naar film- en muziekavonden voor publiek in Nieuwediep, Rolde, Gieten en Gasselternijveenschemond. Een aantal geïnterviewden van toen, speelt mee in het vervolg Je bent hier, mijn liefste. Maar ook nieuwe inwoners via welzijnscoaches en andere inwoners uit Aa en Hunze kunnen zich aanmelden.



In dit community art project bepalen de spelers zelf hun rol! Welzijnscoaches van Impuls, die samenwerken met huisartsenposten in Aa en Hunze, overleggen hierover met Betsy Torenbos: “Samen aan cultuur werken is belangrijk; het is een plek waar je als mens gewoon mens kunt zijn en je je simpelweg gewaardeerd voelt om wie je bent.” Dit nieuwe initiatief heet Welzijn op recept. Een fantastische ontwikkeling, die in Zwitserland en Zweden al goed functioneert. “Medicijnen zijn niet altijd zaligmakend.

Je hoeft echt geen toneelervaring te hebben om mee te kunnen spelen. Je bepaalt samen met mij jouw rol. Ik bied deelnemers de ruimte om in een veilige omgeving te maken, te ontwikkelen en bovenal veel plezier te hebben.”, aldus Torenbos.



De eerste workshops met inwoners gaan op 9 en 24 april van start bij Impuls Welzijn in Gieten onder leiding van dirigent Hans Kaldeway en danser/choreograaf Betsy Torenbos. Componist Bob Zimmerman, bekend van het arrangement voor het huwelijk van Maxima (Piazzolla’s Adiós Nonino) zorgt voor de eenvoudige doch bijzondere melodieën. Inwoners uit de gemeente Aa en Hunze werken samen met acteurs Joop Wittermans (79) en Sanne Bouma (24), musici Jacopo Pisapia en Pjotr Jacobs, spoken word artiest Sarah Pelupessy en danser Betsy Torenbos zelf aan deze bijzondere theatervoorstelling. Componist Bob Zimmerman en dramaturg Jo Willems staan garant voor kwaliteit en nuance. Het verhaal wordt op dit moment geschreven door Lars Koning op basis van een interview met Betsy Torenbos.



In de voorstelling maken we kennis met Anna, een jonge vrouw, die droomt over hoe het is om oud te zijn, want echt gelukkig is ze nu niet. Wat is er voor nodig om dat wel te zijn? Hoe kan het leven in Aa en Hunze de beste samenleving op aarde worden? Anna raakt met een bezoeker van ver in gesprek. Nog maar net vreemden voor elkaar, delen zij al snel openhartig hun gedachten. Omlijst met een uniek lokaal fluisterkoor en live muziek reizen we mee met de acteurs, de musici, de beweging, de verhalen en filmbeelden. Een intieme ontmoeting voor het publiek!



Informatie over deelname aan de theatervoorstelling is te vinden op de website be-wonder.com

Bron: Tamara Boor