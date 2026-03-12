GRONINGEN1 – Jurrie Nieboer van de Partij van het Noorden in Oldambt mocht stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brachten wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven.

In het programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvingen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.

Tijdens het programma kregen zij de kans om zich voor te stellen, te reageren op stellingen van inwoners uit hun gemeente en hun partij te presenteren.



Vandaag mocht Jurrie Nieboer van de Partij van het Noorden in Oldambt als laatste bij presentator Linda Koops de stellingen toelichten.

Hij is lijsttrekker voor de Partij voor het Noorden en wethouder in de gemeente Oldambt.

Hij heeft vanaf 2010 vanaf het ontstaan van de gemeente Oldambt in de gemeenteraad gezeten.

En in 2021 is hij wethouder geworden.

Hij heeft een verleden als radiomaker bij de lokale omroep en deed o.a. verslag van de gemeenteraadsvergaderingen. Politiek gaat altijd over mensen en hij vindt het leuk om met mensen om te gaan. Hij is 61 jaar, woonachtig in Winschoten, is getrouwd, heeft een dochter en sinds tien maanden een kleinkind.



Stelling 1

In meerdere dorpen maken inwoners zich zorgen over stijgende kosten, een inwoner uit Scheemda zegt: “we betalen al zoveel”.

Hoe ziet de Partij voor het Noorden dat?

De Partij voor het Noorden denkt dat je er alles aan moet doen om te zorgen dat de lasten inderdaad niet stijgen.

Kijk, het huishoudboekje moet er kloppend zijn bij de gemeente. En daar is de afgelopen vier jaar en eigenlijk zelfs al acht jaar heel hard aan gewerkt.

Er is natuurlijk eigenlijk vanaf 2019 heel fors bezuinigd in de gemeente Oldambt en dat heeft ook wel zijn sporen nagelaten.

Partij voor het Noorden vindt dat je niet bij alles maar de OZB omhoog doet. Daar zit geen enkele inwoner op te wachten en ik begrijp dat ook heel goed.

De gemeente Oldambt staat dit jaar in het groene rijtje voor wat betreft de stijging van de OZB. Er is slechts een verhoging van 2 procent.

Je kunt nooit garanderen dat de lasten niet verder gaan stijgen, we zijn natuurlijk ook afhankelijk van alles wat er in de wereld gebeurt.

Wij willen niets beloven in ons verkiezingsprogramma, want als we waar kunnen maken ben je ook niet geloofwaardig meer.

Maar we gaan ons er wel volop voor inzetten. En als zaken niet kunnen, moet je ze ook uit gaan leggen. En dat zal voor financiën hetzelfde zijn.

Stelling 2

Zonder auto kom je in delen van Oldambt moeilijk vooruit.

Vooral in kleinere kernen wordt het openbaar vervoer als beperkt ervaren.

En een inwoner uit Blauwe Stad zegt de aansluiting tussen bus en trein kan echt beter.



Ja, we kunnen niet anders zeggen dat we het helemaal met die inwoner eens zijn.

Wij zijn een uitgestrekte gemeente en als je gebruik moet maken van het openbaar vervoer en je woont in Finsterwolde of in Gansedijk dan is het ontzettend moeilijk om van daaruit bij het treinstation in Winschoten Helaas is het niet de gemeente die bepaalt hoe en wanneer de buslijnen gaan rijden.

Het is wel zo dat de gemeente een bestuurder heeft zitten in het openbaar vervoer en daar ook wel enige invloed op heeft.

De Partij voor het Noorden heeft in het verkiezingsprogramma staan dat zij toe willen naar een soort van gemeentevervoer, om te zorgen al dat de kernen in ieder geval goed met elkaar verbonden zijn.



De pitch van Jury Nieboer.

Waarom moeten de mensen stemmen op Partij voor het Noorden?

Toen wij in 2022 ons verkiezingsprogramma hebben gemaakt hebben wij daar een aantal zaken op geschreven.

We beloven niks, maar we doen onze keiharde best. We hebben meer dan ooit wegen en fietspaden aangepakt in onze gemeente, met name in het voormalig Reiderland.

We hebben een goed sociaal beleid gevoerd. We hebben heel veel voor jongeren gedaan om ze weer op de kaart te zetten. Om jongerenactiviteiten ook te gaan organiseren.

De cultuur is bij ons echt weer gaan leven. We hebben een nieuw cultuurprogramma. We hebben meer geld voor elkaar gekregen voor evenementen.

En we hebben heel veel woningen gebouwd als gemeente.

Dus we hebben heel veel gedaan. Komende vier jaar willen we heel graag door met een aantal specifieke punten.

We willen heel graag de Oudlandseweg doortrekken zodat Midwolda weer vrachtwagenluw gaat worden.

We willen doorgaan met wegen en fietspaden. Dat is gewoon ontzettend belangrijk voor de bereikbaarheid.

We willen graag de boom plantdag terug in Oldambt.

En tot slot willen we dat de inwoners twee keer per jaar gratis hun afval naar het afvalbrinkstation kunnen brengen.



