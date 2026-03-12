Kom langs op de Oldambtster verkiezingsmarkt

WINSCHOTEN – Op 18 maart mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waar staan de verschillende partijen eigenlijk voor?
Politieke partijen in Oldambt organiseren op zaterdag 14 maart een verkiezingsmarkt. Dit is dé kans om in gesprek te gaan met (kandidaat-)raadsleden over hun plannen voor de toekomst van Oldambt. Bezoekers kunnen standpunten vergelijken, vragen stellen en zich zo goed voorbereiden op hun keuze in het stemhokje.
Zaterdag 14 maart verzamelen de partijen zich op het Israëlplein voor ’t Rond in Winschoten. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen inwoners van Oldambt kennismaken met de partijen. Of je nu al weet op welke partij je wilt stemmen of nog twijfelt, iedereen is welkom!
Bron: Gemeente Oldambt