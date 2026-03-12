DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen dinsdag 21.00 en woensdag 07.30 uur is bij een supermarkt aan de Haselünner Straße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De daders hebben de toegangsdeur beschadigd, maar zijn er niet in geslaagd om binnen te komen. De deur is momenteel buiten gebruik. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op 05931/9490.
Tussen dinsdag 16.30 en woensdag 06.45 uur is geprobeerd bij een gebouw van zorginstelling Caritas aan de Kuhstraße in Meppen in te breken. Een medewerker ontdekte schade aan twee deuren aan de achterzijde van het gebouw, wat wees op een inbraakpoging. Volgens de huidige informatie is het de daders niet gelukt binnen te komen. De omvang van de schade is momenteel onbekend. Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die informatie hebben over het incident, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 / 9490.
Papenburg
Tussen dinsdag 22.00 en woensdag 06.59 uur is bij een restaurant aan het Hauptkanal Links in Papenburg ingebroken. Achter in het restaurant werden twee speelautomaten open gebroken. Het aanwezige geld werd meegenomen. Over de hoogte van de schade is niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op telefoonnummer 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland