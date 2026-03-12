Maak kennis met het Odensehuis

PEKELA – Het OdensehuisPekela en omstreken is een inwonersinitiatief dat haar ontmoetingstijden verandert van de maandag- vrijdagmiddag naar de dinsdag de hele dag van 9.30-15.30 uur.
Het OdensehuisPekela is aangesloten bij het Landelijk Platform Odensehuizen, dat zich inzet om samen met Alzheimer Nederland ondersteuning te geven aan de Odensehuizen in het land. Landelijk Platform Odensehuizen / https://odensehuizen.nl
U kunt zonder dat u een Wlz- of WMO-indicatie heeft bij ze terecht. Ze werken vanuit de Benadering Sociale Dementie: een waardevolle manier om de levenskwaliteit van mensen met dementie te ondersteunen. Deze benadering benadrukt de noodzaak om de persoon centraal te stellen in plaats van de ziekte, wat leidt tot betere zorg en een meer betekenisvol leven voor mensen met dementie.
Home | Sociale Benadering Dementie – Sociale Benadering Dementie/ https://socicalebenadering.nl
Iedereen die te maken heeft met dementie is van harte welkom om eens een kopje koffie te komen drinken om kennis te maken. Graag even een telefoontje of een email bericht.
Coördinator: 0616141663
Email: jenozorg@outlook.com