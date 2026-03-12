Motorrijder gewond bij ongeval Winschoten

WINSCHOTEN – Bij een ongeval in Winschoten is vanmorgen een motorrijder gewond geraakt.
Het ongeval gebeurde om iets voor half negen op de kruising van de Amstelstraat met de Udesweg. Door onbekende oorzaak kwam de motorrijder in botsing met een auto. Hij raakte daarbij ernstig gewond. Hulpdiensten, waaronder brandweer Winschoten en het mobiel medisch team, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.
Er wordt onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan.