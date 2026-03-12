Opvliegers: Op Safari! komt naar Winschoten

WINSCHOTEN – De Opvliegers zijn terug met een swingende vriendinnencomedy.
Na het enorme succes van de vorige delen keren onze vier vriendinnen terug in: Opvliegers 5: Op Safari! Deze keer reizen Loes (Linda Wagenmakers), Joke (Nicole Berendsen), Shirley (Joanne Telesford) en Moniek (Alexandra Alphenaar) af naar het zonnige Zuid-Afrika. The Big 4 gaat op zoek naar The Big 5, maar vindt ook zichzelf opnieuw uit in een wereld vol safari’s, wijnproeverijen en tropische nachten.
Op 18 april is de voorstelling te zien in Theater in Winschoten.
Loes is gevraagd voor een fotoshoot in het tijdschrift ‘Lachend in de overgang’, en daar plakken de vriendinnen meteen een kleine vakantie aan vast. Maar er is heel wat aan de hand: Moniek heeft heftig nieuws en lijkt plots nergens bang meer voor te zijn. Shirley heeft alle mannen voorgoed afgezworen, al is haar passie voor wilde dieren misschien een afleidingsmanoeuvre. Joke’s huis is afgebrand, wat haar dwingt om alles in haar leven eens grondig te herzien. En Loes? Die stort zich op een nieuwe liefde: Nico (71), miljonair en… tja, hoe lang blijft dat leuk?
Opvliegers 5: Op Safari is wederom een échte vriendinnencomedy over de overgang, met alle ongemakken en ongegeneerd veel hilariteit. Verwacht een avond met een lach en een traan, herkenbare situaties, ontroerende momenten en vriendschap die alle hittegolven doorstaat. Ga met deze vrouwen mee op avontuur en ontdek hoe ze, ondanks alle opvliegers, spanning en wilde dieren, tóch altijd met elkaar blijven lachen!
Let op:
Opvliegers op Safari gaat over vriendschap, herkenning en het leven in al zijn kleuren. Dat betekent veel lachen, maar ook momenten waarop serieuzere onderwerpen aan bod komen. In enkele scènes wordt borstkanker besproken. Dit gebeurt op een manier die past binnen het verhaal en de dynamiek van de vriendinnen.
Bron: Joëlle Vonken