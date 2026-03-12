Sla je slag bij TGW Westerwolde

WEDDE – Afgelopen winter is de trommelgroep Westerwolde, kortweg TGW opgericht. Deze enthousiaste groep “marching snare drummers” is momenteel druk bezig met het instuderen van straat- en showrepertoire en hoopt zich aan het einde van de zomer aan de inwoners van de gemeente Westerwolde te kunnen presenteren.
De instrumentale bezetting van TGW bestaat uit snaredrum, tenordrum en cymbals. De groep, die momenteel uit 12 leden bestaat, kan nog enkele, ervaren, slagwerkers gebruiken. De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur. Daarnaast zijn er ook regelmatig mars- en showrepetities, want TGW wil het publiek graag vermaken met leuke shows tijdens tal van evenementen, zoals avondvierdaagse, optochten en tal van andere festiviteiten binnen de gemeente Westerwolde.
TGW is tevens van plan om, vanaf 2027, landelijke optredens te gaan verzorgen tijdens corso’s, taptoes etc.
Op dinsdag 7 april organiseert de slagwerkgroep een ‘open repetitie” annex slagwerkclinic o.l.v. slagwerkinstructeur Bas Wouterse. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via tgw.westerwolde@gmail.com of telefonisch bij Piet Wouterse 06-15605395.
Deze clinic vindt plaats in Dorpshuis De Voortgang te Wedde van 19.30-22.00 uur.
Dus kom, en speel mee!
Bron: Piet Wouterse