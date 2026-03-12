Stap voor stap voor Fleur: moeder uit Harpel loopt 2025 kilometer

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 12 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG DE ZON | MORGEN WEER REGEN

Het is na de regen van gisteren nog steeds mooi opgeklaard en vanochtend zijn er dan ook zonnige perioden. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur ligt tusen de 5 en 9 graden. Vanmiddag komt er meer bewolking en het eindigt vanavond geheel bewolkt, maar het blijft droog. Er komt meer wind: windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten en vanavond vlagen van windkracht 6 tot 7. Maximumtemperatuur vandaag rond 12 graden.

Vannacht blijft het doorwaaien en dan is er kans op wat lichte regen, morgenochtend gaat het vaker regenen. Het zal ook morgenochtend redelijk hard waaien en gaandeweg de ochtend is er ook kans op een paar windvlagen van 60 km/uur. Morgenmiddag is dat regenfront voorbij en dan komen er een paar opklaringen met mogelijk nog een enkele bui. Maximum morgen rond 10 graden en ‘s middags nog maar windkracht 3 tot 4.

De zondag is de hele dag rustig met eerst vrij veel zon, later wat meer bewolking en mogelijk een bui. Maandag is het meest droog met een wisselende bewolking, maar daarna lijken er een aantal zonnige dagen te komen.