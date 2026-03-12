Stap voor stap voor Fleur: moeder uit Harpel loopt 2025 kilometer

HARPEL – Wytske Penninga uit Harpel loopt dit jaar samen met haar collega’s Astrid en Susan in totaal 2025 kilometer voor haar dochter Fleur. Met de actie zamelen zij geld in voor onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen.
Fleur overleed op 4 januari 2025 op 14-jarige leeftijd na een hartstilstand. Wat er precies misging met haar hart, is nog altijd onduidelijk. “Dat een meisje van 14 zomaar overlijdt en je geen antwoorden hebt, is heel moeilijk,” vertelt Penninga.
De opbrengst van de actie gaat naar Stichting Hartekind, die onderzoek doet naar hartafwijkingen bij kinderen. De afstand van 2025 kilometer is bewust gekozen. “We zijn een jaar na haar overlijden begonnen, daarom die 2025 kilometer.”
Volgens Penninga helpt het wandelen ook bij de verwerking. “Als je alleen loopt, ga je alles weer langs. Samen lopen is ook steun aan elkaar en geeft afleiding.”
Fleur was volgens haar moeder een vrolijk en sportief meisje dat volop in het leven stond. Met de actie hoopt Penninga dat andere gezinnen in de toekomst meer duidelijkheid en betere hulp krijgen.
Wie de actie wil volgen of wil steunen kan terecht op stapvoorstapvoorfleur.nl. Daar is ook te zien wanneer mensen kunnen aansluiten bij gezamenlijke wandelingen.
