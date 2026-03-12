TegenLicht meet-up Stadskanaal met als thema ‘Onze Toekomst met AI’

STADSKANAAL – Donderdagavond 26 maart a.s. vindt van 19.00 tot 21.30 uur in ’t Dok (Bibliotheek en Streekhistorisch Centrum), Continentenlaan 2 in Stadskanaal de volgende TegenLicht meet-up plaats. Het thema is: Onze Toekomst met AI.

In 2023 is begonnen met een meet-up over de prijs van AI. Bezoekers aan de meet-up konden kennis maken met de eerste versie van ChatGTP en AI-programma’s. Men gaf toen aan de ontwikkelingen te willen blijven volgen. Omdat AI sindsdien dermate grote en snelle ontwikkelingen kent, is het tijd om daar in een meet-up op terug te komen met als titel: Onze Toekomst met AI.



In de meet-up krijgen bezoekers de gelegenheid om op de hoogte te blijven over AI en dan vooral over het gebruik van AI in de praktijk. Door open en vrij met elkaar in gesprek/debat te gaan over het thema en vragen te stellen aan een panel bestaande uit:

Marit de Jong, Onderzoeker Digitale Samenleving bij het Rathenau Instituut. Zij houdt zich bezig met Burgerpanels, onder andere over ‘digitalisering en sociale relaties’ en ‘digitalisering en de democratische samenleving’.

Kirstin Smit, Eigenaar van Communicatiebureau Puur Idee in Stadskanaal. Zij zal ingaan op het gebruik van AI in haar werk.

Harm Jan Riksen, Docent Wiskunde aan het Noorderpoortcollege. Hij gaat in op het thema hoe AI in het onderwijs gebruikt kan worden en hoe hij dat doet.

Waarom deze meet up?

De ontwikkeling van AI gaat steeds verder. Maar wat gebeurt er als AI-bewustzijn ontwikkelt? Zullen we ooit machines kunnen maken die echt bewust zijn? We moeten ons realiseren dat de huidige generatie AI ook risico’s met zich meebrengt. Chatbots lijken soms bewustzijn te hebben en kunnen zich aanpassen aan ons psychologische profiel. Dat maakt ze verleidelijk, maar ook gevaarlijk. De keuzes die we nu maken, zullen immers bepalen wie we straks zijn.

Ze behandelen ook enkele vragen van meet-up bezoekers die vooraf zijn gesteld:

⦁ Hoe ver werkt de personificatie door werkt voor mensen? Is ChatGPT jouw persoonlijke assistent/therapeut/vriend? In hoeverre neemt deze de plaats in van een echt mens? En hoe gaan artsen e.d. om met deze zogenaamde wijsheid waarmee patiënten aankomen? Ik zie AI zo langzamerhand bij zoveel mensen als referentiekader en soms onkritisch als waarheid in pacht getoond, dat baart mij zorgen. De onzichtbare (digitale) betweter?

⦁ Welke verwachtingen hebben we van AI. Zijn we optimistisch over de komst van AI? Komt er een enorme innovatiegolf op ons af ? Wordt het werkelijkheid dat AI de komende jaren zich zo snel ontwikkelt, dat het zelf kan denken, vragen kan stellen en wetenschappelijke hypotheses kan opstellen? Zo ja wat betekent dit dan, een transformatie die grote economische gevolgen kan hebben?

Wij doen ook een beroep op jongeren om zich voor het onderwerp te interesseren en deze meet-up te gaan bezoeken.



Aanmelding voor de meet up gaat via:

Biblionet met de link: https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/770945/VPRO-Tegenlicht-meet-up

of

Eventbrite met de link: https://www.eventbrite.nl/e/tl-meet-up-stadskanaal-onze-toekomst-met-ai-tickets-1983874071753?aff=oddtdtcreator

Bron: Coen Ronde