Urban Festival Oldambt: sport en creativiteit voor jongeren

WINSCHOTEN – Winschoten staat vrijdag 3 april in het teken van urban sport en cultuur. Tijdens het Urban Festival kunnen jongeren van 10 tot 18 jaar uit de gemeente Oldambt gratis meedoen aan allerlei sportieve en creatieve activiteiten.
TOF Oldambt organiseert het festival aan de Havenkade in Winschoten. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig. De hele dag zijn er demonstraties, clinics en workshops waar jongeren zelf aan mee kunnen doen.
Sport en creativiteit komen samen
Tijdens het festival kunnen jongeren kennismaken met verschillende urban sports en creatieve activiteiten. Op het programma staan onder andere skaten, BMX, straatvoetbal, 3×3 basketbal en freerunnen. Ook op cultureel gebied is er veel te beleven met hiphop, graffiti spuiten en het airbrushen van totebags. Of jongeren nu al ervaring hebben of gewoon iets nieuws willen proberen: er is voor iedereen iets te doen. Het festival draait om ontdekken, meedoen en samen genieten van de urban sfeer.
Praktische informatie
Het Oldambt Urban Festival vindt plaats op vrijdag 3 april van 11.00 tot 17.00 uur aan de Havenkade West-3 in Winschoten. Jongeren uit Oldambt worden van harte uitgenodigd om langs te komen met vrienden of familie voor een actieve en creatieve middag.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt