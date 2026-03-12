Veel dode kikkers en padden op de Kromme Elleboog in Finsterwolde: inwoners trekken aan de bel

FINSTERWOLDE – Pieter Joop en Titia van der Ploeg uit Finsterwolde maken zich zorgen over het grote aantal dode kikkers en padden op de Kromme Elleboog. De dieren zijn momenteel bezig met hun jaarlijkse paddentrek, maar veel van hen overleven de oversteek niet.
In deze periode ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Ze trekken vervolgens vanuit hun overwinteringsplek naar het water waar ze zich voortplanten. Deze zogenoemde paddentrek vindt doorgaans plaats tussen februari en april. Vooral tijdens milde en natte avonden met temperaturen boven de 6 graden Celsius trekken kikkers en padden massaal op pad. De piek ligt meestal in maart.
Padden keren vaak terug naar dezelfde poel of sloot waar ze zelf geboren zijn om daar te paren en hun eieren af te zetten. Daarbij moeten ze regelmatig wegen oversteken, met alle gevolgen van dien. Op de Kromme Elleboog in Finsterwolde leidt dat volgens Van der Ploeg tot veel verkeersslachtoffers onder de dieren.
Pieter Joop en Titia hebben eerder ervaring opgedaan met het helpen van amfibieën. In het verleden hielpen ze in Wageningen met het overzetten van padden en kikkers tijdens de trek. Ook in Finsterwolde hebben ze inmiddels al enkele tientallen dieren veilig naar de overkant gebracht.
Het echtpaar heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente Oldambt met het verzoek maatregelen te nemen om de dieren beter te beschermen. Daarbij kan volgens hen gedacht worden aan het plaatsen van waarschuwingsborden, het plaatsen van speciale overzetschermen met ingegraven emmers, het tijdelijk afsluiten van wegen of het aanleggen van faunatunnels.
Daarnaast hopen ze dat vrijwilligers willen helpen bij het overzetten van de dieren. De meeste padden trekken tussen 19.00 en 22.00 uur, waardoor juist in de avonduren hulp nodig is.
Bron: Pieter Joop en Titia van der Ploeg