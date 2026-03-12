Verenigingen uit Wedde brengen Het mysterie van Ol Graitje voor het voetlicht

WEDDE – Rederijkerskamer Filia speelt, met medewerking van de Burchtspeulers en Shantykoor Störmwind, op 20 en 21 maart 2026 in dorpshuis ‘De Voortgang’ te Wedde ‘Het mysterie van Ol Graitje’, onder regie van Mieke de Wit.
Het is 1926 en in het dorp wordt de sleur van alledag wreed verstoord door bijzonder heftige gebeurtenissen in hotel-restaurant-café Westerwolde. De plaatselijke veldwachter breekt er zijn hoofd over. Heeft het personeel van Ol Graitje, de tram die door het dorp rijdt en een halte heeft voor het etablissement, hier een aandeel in?
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur
Voorverkoop van 7 tot en met 18 maart (telefonisch 06 – 30494170 of via de mail filiawedde@gmail.com).
Kaarten ophalen volgens afspraak
Bron: Astrid van Leiden