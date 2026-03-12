VVD: Eerst nut, noodzaak en betaalbaarheid aantonen bij (ver)bouw gemeentehuis Westerwolde

SELLINGEN – Achter de schermen is de gemeente bezig met het onderzoeken van de verbouw en/of nieuwbouw van het gemeentehuis in Sellingen. De bouwkosten bedragen minimaal €17 miljoen en daarnaast stijgen de exploitatielasten met ruim €1 miljoen per jaar. Een zeer dure beslissing, waar we helaas niemand over horen.
Wat wordt er momenteel onderzocht?
Twee varianten komen neer op bijna volledige sloop, waarbij alleen de monumentale gevel blijft staan en/of het deel uit 1992 wordt behouden. De derde variant betreft volledige nieuwbouw op een andere locatie: centraal of in het toekomstig stationsgebied aan de Nedersaksenlijn. VVD Westerwolde vindt dit megalomaan en niet passend bij de schaal van onze gemeente. Het gemeentehuis hoort in Sellingen!
Waarom speelt dit? Deels door landelijke regels, deels door wensen vanuit het ambtelijk apparaat, maar vooral door de klimaatambities van het huidige college (GBW, CDA, PvdA/Samen voor Westerwolde). Het wrange is dat op piekmomenten slechts 90 van de 116 werkplekken bezet zijn. Er is dus géén ruimtegebrek. Waarom dan miljoenen investeren in uitbreiding? Een eigen werkplek is een wens, geen noodzaak. Daarbovenop komen dure ambities zoals klimaatneutraal bouwen en allerlei extra duurzaamheidsmaatregelen, zoals het gebruik van regenwater als spoelwater voor toiletten. Mooi, maar niet wanneer inwoners steen en been klagen over hoge belastingen. Eerst nut, noodzaak en betaalbaarheid aantonen en geen prestigeproject.
VVD Westerwolde heeft aangedrongen op het onderzoeken van een extra scenario: één dat strikt stuurt op landelijke wetgeving én budget. Geen wensenlijstjes, maar sober en doelmatig. Laat de bestaande bebouwing zoveel mogelijk staan; sloop alleen het houten deel en bouw daar meerlaags terug. Maak van de binnentuin een raadszaal, al is een nieuwe raadszaal voor ons geen vereiste. Wij vergaderen liever op locatie, zoals in een buurthuis, MFA, aula van een school of een zalencentrum. Kortom: dicht bij de inwoners!
De VVD streeft naar: ‘Kostenbewust, compact, doelmatig en passend bij onze gemeente.’
Bron: Klaas Buigel