Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 21 maart Vogels kijken voor kinderen

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Benieuwd naar de weidevogels rondom ons bezoekerscentrum? Kom mee op jeugdvogelexcursie en spot ze met je verrekijker!

In het voorjaar keren veel vogels terug naar Nederland om voedsel te zoeken en te broeden. Rond het bezoekerscentrum liggen weilanden die speciaal zijn ingericht voor weidevogels: er wordt minder gemaaid en het land blijft zo lang mogelijk nat. Daardoor heb je extra veel kans om ze te zien én te horen.

Neem een verrekijker mee als je die hebt. Geen bij de hand? Dan ligt er eentje bij ons klaar om te lenen.

Zondag 22 maart Wandeling: Stinzenplanten rond de Ennemaborg

11:00 uur – 12:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

In het voorjaar is er op het borgterrein een kleurrijke bloemenpracht te zien van bloeiende bolgewassen die kenmerkend is voor oude borgterreinen. Ontdek tijdens deze wandeling welke soorten er allemaal te zien zijn!

Zondag 22 maart Op zoek naar de sporen van de Konikpaarden

14:30 uur – 15:30 uur Bourtangerveld W.Lodewijkstraat 33, Bourtange



Ga mee het landschap in en ontdek de sporen van wilde paarden! Je ziet ze niet altijd lopen, maar overal laten ze hun sporen achter. Weet jij welke?

Konikpaarden zijn sterke, stoere paarden die het hele jaar buiten leven. Ze lijken een beetje op de oerpaarden die vroeger in Europa rondliepen. Samen met onze gidsen ga je op zoek naar deze aanwijzingen – en met een beetje geluk kom je deze paarden ook tegen. Ontdek hoe je kunt zien dat er in dit landschap wilde paarden leven.

Trek stevige schoenen aan en ga anderhalf uur mee op pad. En natuurlijk… je ouders mogen gezellig mee!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap