Bevrijdingsfair rondom de Magnuskerk Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 13 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST WIND EN REGEN | OOK WISSELVALLIG WEEKEND

Het is vandaag eerst guur weer met windkracht 5 en ook een flinke tijd regen, en daarbij zijn er ook vlagen van windkracht 7. Vanmiddag wordt het vrij snel droger en de wind neemt meteen af naar windkracht naar windkracht 3 tot 4. In de loop van de middag komt er ook wat zon bij, de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.

Vanavond is het droog maar vannacht is het wisselend bewolkt met vooral later in de nacht enkele buien. Minimumtemperatuur vannacht rond 3 graden. Morgen is het eerst bewolkt met af en toe wat regen, ‘s middags komt er wat zon bij en dan blijft het bij een lokale bui. Matige NW-wind morgen, maximumtemperatuur morgen rond 9 graden.

Zondag is het tot in de avond droog en zeker ‘s ochtends is er dan wat zon, maandag begint juist met wat regen en dan wordt het láter op de dag beter. Na de maandag is het droog en redelijk zonnig. De middagtemperaturen liggen begin volgende week rond de 10 graden, maar dat kan weer gaan stijgen tot ca. 15 graden.