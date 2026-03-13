Bevrijdingsfair rondom de Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – In het kader van Bevrijdingsdag organiseert Stichting 5 mei Bellingwolde een bevrijdingsfair; een gezellige dag vol activiteiten op zaterdag 2 mei tussen 10 en 16 uur. Locatie zal zijn rondom de Magnuskerk in Bellingwolde.
De dag, voor jong en oud, bestaat uit een fair met streekproducten, kunst en creatie. Daarnaast is er onder andere een kinder-kleedjesmarkt. Verdeeld over de dag zijn er activiteiten als ringsteken met oldtimer trekkers en live muziek. Hou de socials in de gaten voor meer informatie.
De stichting nodigt standhouders uit die willen bijdragen aan deze gezellige fair, met bijvoorbeeld streekproducten, kunst of handwerk. Bij interesse kun je je tot 15 april aanmelden via stichting5meibellingwolde@gmail.com
Bron: Bestuur Stichting 5 mei Bellingwolde