CDA Westerwolde volop in actie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

WESTERWOLDE – Het CDA Westerwolde is volop actief in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Eerder werd het verkiezingsprogramma gepresenteerd, dat in gesprekken met inwoners, leden en betrokkenen uit de dorpen tot stand is gekomen.
Op donderdag 5 maart ging lijsttrekker Harm-Jan Kuper in De Meet in Bellingwolde in debat met andere lijsttrekkers over belangrijke lokale onderwerpen en de toekomst van Westerwolde.
De campagne is inmiddels al op verschillende plekken in de gemeente zichtbaar geweest. In Wedde, Vriescheloo, Blijham en Bellingwolde gingen kandidaten, leden en vrijwilligers de straat op om met inwoners in gesprek te gaan. Ook op de weekmarkten was het CDA aanwezig: donderdag 12 maart in Ter Apel en vrijdag 13 maart in Vlagtwedde.
Op zaterdag 14 maart zet het CDA de campagne voort met een rondgang door Ter Apel, Vlagtwedde, Bourtange en Sellingen.
De afgelopen jaren heeft het CDA zich ingezet voor sterke dorpen, goede voorzieningen en aandacht voor wonen, leefbaarheid en veiligheid. Ook de komende jaren wil het CDA blijven bouwen aan een krachtig Westerwolde, met ruimte voor inwoners, ondernemers en verenigingen.
Bron: Erik Wubs
Foto’s: CDA