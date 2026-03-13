Gemeentebelangen Oldambt: “Gezond verstand boven doorgeslagen milieuregels”

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt waarschuwt voor het overnemen van stedelijke milieuregels die slecht passen bij een gemeente als Oldambt. De recente discussie over de zero-emissiezone in Groningen laat volgens de partij zien waar het mis kan gaan als beleid doorslaat in regels.
In Groningen gelden strenge regels voor bestel- en vrachtauto’s in de binnenstad, terwijl dezelfde ritten vaak nog gewoon met een personenauto mogen worden gedaan. Volgens Gemeentebelangen Oldambt laat dit zien hoe ingewikkelde regels weinig bijdragen aan echte verduurzaming, maar wel zorgen voor extra kosten en bureaucratie.
“Dit soort beleid ontstaat vaak vanuit partijen die steeds strengere milieuregels willen invoeren,” zegt Sandra Klein van Gemeentebelangen Oldambt. “Maar in de praktijk schieten zulke regels hun doel voorbij.”
De partij maakt daarbij een duidelijk politiek onderscheid.
“Partijen zoals GroenLinks willen steeds meer regels en verboden om klimaatdoelen te halen,” aldus Klein. “Wij geloven dat je duurzaamheid juist bereikt met praktische oplossingen die werken voor inwoners en ondernemers.”
Volgens Gemeentebelangen Oldambt moet Oldambt voorkomen dat stedelijke experimenten zonder nadenken worden overgenomen.
“Onze regio is geen grote stad. Ondernemers willen best verduurzamen, maar niet met beleid dat vooral uit regels, uitzonderingen en kosten bestaat.”
Gemeentebelangen Oldambt kiest daarom voor een andere koers: verduurzamen met gezond verstand.
“Wij willen een groen Oldambt, maar wel een gemeente waar ondernemers kunnen ondernemen en inwoners niet vastlopen in regels. Duurzaamheid moet werken in de praktijk, niet alleen op papier.”
Bron: Sandra Klein