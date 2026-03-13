Historische modeshow in het Veenkoloniaal Museum te Veendam

VEENDAM – Op zondagmiddag 22 maart organiseert het Veenkoloniaal Museum een bijzondere modeshow. Beleef een bijzondere middag waar kunst, mode en samenkomen. Tijdens Canvas & Couture Live presenteren het Veenkoloniaal Museum en Stichting Oud Oranje een unieke historische kostuumshow op de monumentale trap van het museum. De shows starten om 13.30, 14.30 en 15.30, gevolgd door een artist talk over mode met kunstenares Marion Nap.
In een visueel modeoverzicht van 1800 tot heden wordt zichtbaar hoe kleding een spiegel is van de tijd. Sociale status, religieuze invloeden en economische omstandigheden zijn herkenbaar in de kleedstijlen. In samenwerking met Stichting Oud Oranje wordt bijzondere aandacht besteed aan recyclen en hergebruik van materialen, waaronder koninklijke voorbeelden uit de garderobes van Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana.
De show sluit aan bij de tentoonstelling Canvas & Couture – Kunst en Mode in Dialoog.
Programma
13.30 uur – Kostuumshow
14.30 uur – Kostuumshow
15.30 uur – Kostuumshow (optioneel)
Duur per show: 30–45 minuten
Locatie: Grote trap, centrale hal
16.00 uur – Artist Talk met kunstenares Marion Nap en conservator Celine Vister
