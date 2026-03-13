Koninklijke Marechaussee houdt man aan die nog een forse boete heeft openstaan

BELLINGWOLDE – Dankzij een goede samenwerking tussen ketenpartners in Nederland en Duitsland heeft het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) van de Koninklijke Marechaussee in Bellingwolde een 55-jarige verdachte aangehouden. Tegen de man stond een signalering open van € 24.551,23 of 122 dagen vervangende hechtenis.
Omdat de man het bedrag niet kon voldoen, is hij aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.
Het GPT Bunde is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marechaussee, de Bundespolizei en de Landespolizei. Deze teams opereren onopvallend in de grensregio van zowel Nederland als Duitsland om grensoverschrijdende criminaliteit effectief te bestrijden.
Bron: Marechaussee Noord