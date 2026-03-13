DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisterenochtend vond rond 9:45 uur op de Umländerwiek links een verkeersongeval tussen een voetganger en een auto plaats. Een 22-jarige man wilde de zebrapad op de Umländerwiek links bij de Michaelisplatz in Obenende oversteken. Tegelijkertijd reed een nog onbekende bestuurder in een lichtgrijze BMW vanuit de richting Splitting over de Umländerwiek links. De auto raakte de voetganger ter hoogte van zijn elleboog en schouder. Volgens de huidige informatie is de voetganger ongedeerd gebleven. De bestuurder is vervolgens doorgereden. De politie van Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland