VLAGTWEDDE – Koud en nat klussen voor de kinderen van CBS De Zaaier bij hun bijdrage aan NLdoet
Vanmorgen ging een mooie groep leerlingen van CBS De Zaaier enthousiast van start voor hun bijdrage aan NLdoet.
Zij gingen, net als vorig jaar, helpen schoonmaken bij woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde.
Helaas (of gelukkig?) gooide het weer de boel in de war, zij waren nog maar nauwelijks begonnen toen er een flinke regenbui kwam.
Binnen was het ook gezellig en werden ze toch nog verwend met een gebakje en lekker drinken.
Tekst en foto’s: Geert Smit
