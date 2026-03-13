VLAGTWEDDE – Muurschilderingen van CBS De Zaaier en OBS De Clockeslach onthuld
Vandaag werden onder grote belangstelling de muurschilderingen van CBS De Zaaier en OBS De Clockeslach feestelijk onthuld
De schilderijen werden de afgelopen weken door de leerlingen gemaakt onder begeleiding van de Nicaraguaanse muurschilder Manuel de Jesús Alániz Gámez.
Ze maakten tekeningen en schilderden samen aan de grote kunstwerken.
De gemeente ondersteunt en faciliteert dit soort initiatieven die gaan over bewustwording rond duurzaamheid en mondiale samenwerking.
Daarom was ook wethouder Kuper van de gemeente Westerwolde erbij aanwezig om de schilderijen officieel te onthullen.
Internationale samenwerking
Het project is tot stand gekomen met steun van LBSNN, (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicaragua) Platforma-CEMR en de Europese Unie.
Zij wisten Manuel Alániz voor zes weken naar het Noorden van Nederland te halen.
Het geld dat de kunstenaar verdient met deze projecten in Nederland gebruikt hij voor projecten voor straatkinderen in Nicaragua.
In totaal zijn zo’n 1200 jongeren actief betrokken bij de verschillende projecten in de regio.
De activiteit maakt deel uit van Global Goals 2030 en wordt mede gefinancierd door LBSNN, Council of European Municipalities and Regions (CEMR), PLATFORMA en de Europese Unie.
Tekst en Foto’s: Geert Smit
