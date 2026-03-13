Nieuwe partij Westerwolde Lokaal wil frisse blik in gemeenteraad

WESTERWOLDE – Met nog vijf dagen te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen presenteert de nieuwe lokale partij Westerwolde Lokaal zich nadrukkelijk aan de inwoners van de gemeente. De partij wil met een frisse, nuchtere blik naar de uitdagingen van Westerwolde kijken en zich volledig richten op de belangen van inwoners en dorpen.

Volgens de partij is het tijd dat de lokale politiek dichter bij de inwoners komt te staan.

“Wij krijgen niets opgelegd vanuit Den Haag,” zegt Sonja Schreuder van Westerwolde Lokaal. “

Onze mensen wonen hier, werken hier en weten wat er speelt in onze dorpen. Beslissingen over Westerwolde moeten zoveel mogelijk hier worden genomen.”

De partij wist zich de afgelopen tijd zichtbaar te maken met een opvallende grensactie, waarmee op symbolische wijze aandacht werd gevraagd voor problemen waar Westerwolde tegenaan loopt in Ter Apel. De actie trok niet alleen lokaal aandacht, maar hield ook Nederlandse en Duitse media bezig.

Daarnaast maakte Westerwolde Lokaal een spraakmakende campagnefilm waarin op beeldende wijze verschillende uitdagingen binnen de gemeente zichtbaar worden gemaakt.

Volgens Westerwolde Lokaal staat de gemeente de komende jaren voor belangrijke keuzes op het gebied van wonen, leefbaarheid van dorpen, bereikbaarheid en voorzieningen.

De partij wil dat de gemeente daarbij meer bedrijfsmatig wordt bestuurd. Dat betekent volgens Westerwolde Lokaal dat er duidelijk inzicht moet zijn in wat er aan geld binnenkomt en waar het aan wordt uitgegeven.

“Een gemeente moet je eigenlijk net zo besturen als een bedrijf,” zegt Schreuder. “Je moet weten wat er binnenkomt, wat eruit gaat en of het geld ook echt ten goede komt aan de inwoners. Transparantie en duidelijke keuzes zijn daarbij essentieel.”

Volgens Westerwolde Lokaal moet geld in de eerste plaats worden ingezet voor leefbare dorpen, goede voorzieningen en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Daarnaast pleit de partij voor minder bureaucratie, minder inhuur van externe bureau’s en meer vertrouwen in inwoners en ondernemers, zodat plannen en initiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden.

De kandidatenlijst van Westerwolde Lokaal bestaat uit inwoners uit verschillende dorpen binnen de gemeente. Met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 42 jaar noemt de partij zichzelf een relatief jonge en energieke groep kandidaten.

Volgens de partij laten de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien dat Westerwolde regelmatig landelijke aandacht krijgt, terwijl de inwoners zelf vaak te weinig invloed ervaren op de beslissingen die hun directe leefomgeving raken.

“Juist daarom vinden wij dat een sterke lokale stem in de gemeenteraad belangrijker is dan ooit,” aldus Schreuder. “Wij willen dat Westerwolde weer vanuit de dorpen wordt bestuurd.”

Met nog enkele dagen te gaan tot de verkiezingen hoopt de partij zoveel mogelijk inwoners te bereiken en met hen in gesprek te gaan over de toekomst van de gemeente.

Wij hebben geen leden, iedereen is welkom!

“Westerwolde is een prachtige gemeente met sterke dorpen en betrokken inwoners. Wij willen dat die kracht weer centraal komt te staan in de lokale politiek.”

Bron: Sonja Schreuder