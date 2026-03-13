NLdoet bij WSS en De Binding – Oude Pekela

OUDE PEKELA – Tijdens NLdoet zetten vrijwilligers zich in voor verenigingen en organisaties in heel Nederland. Ook in de Pekela zijn dit weekend meerdere NLdoet-activiteiten georganiseerd. Op verschillende locaties helpen vrijwilligers om gebouwen en terreinen op te knappen.
Ook in Oude Pekela doen lokale organisaties mee, onder andere WSS Korfbal en MFC De Binding.
Bij WSS hebben vrijwilligers verschillende werkzaamheden uitgevoerd om het terrein en de accommodatie weer netjes te maken. Zo werd er schoongemaakt, werd de bestrating hersteld, werden de ramen gewassen en is het materiaalhok opgeruimd.
Ook bij De Binding werd hard gewerkt door vrijwilligers. Binnen werd er schoongemaakt en opgeruimd. Buiten rondom het gebouw werd er gesnoeid en werd oud blad weggeharkt, waardoor de entree en de omgeving er weer verzorgd uitzien.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk