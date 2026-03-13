Opname kerkdienst vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 15 maart zenden we een opname van zondag 11 maart vanuit de Hervormde Evangelisatie Jeruël in Vledderveen uit.
Schriftlezing: Ruth 2 vers 1-18a & 1 Timoteüs 4 vers 4 en 5
Thema: “En zie Boaz kwam uit Betlehem en hij zeide tot de maaiers: De Here zij met u, zij zeiden tot hem de Here zegende u “
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 15 maart uitgezonden en maandagavond 16 maart om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs