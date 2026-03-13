Pekela krijgt Muziek, Media & Techlab voor kinderen en jongeren

PEKELA – Van DJ-sets en internetradio tot podcasts en creatieve technologie: in Club P.kel start een nieuw Muziek, Media & Techlab waar kinderen en jongeren uit Pekela zelf kunnen experimenteren met muziek, media en techniek. De activiteiten vinden plaats in Club P.kel aan De Helling 57 (de voormalige Aldi). Tijdens het lab ontdekken deelnemers hoe muziek, techniek en moderne media samenkomen. Kinderen en jongeren leren niet alleen kijken en luisteren, maar vooral zelf maken: van bandmuziek en DJ-sets tot podcasts, internetradio en creatieve tech-projecten.



Open kennismakingsmiddag

Op woensdag 18 maart organiseert Club P.kel een open kennismakingsmiddag. Kinderen en jongeren zijn de hele middag welkom om kennis te maken en verschillende onderdelen uit te proberen. Tijdens deze middag kunnen zij zich ook inschrijven voor de verschillende onderdelen van het lab.

Aanmelden kan ter plekke op 18 maart of vooraf via hallo@nieuwezaaiplaatsen.nl.



Start van het lab

Het Muziek, Media & Techlab start op woensdag 1 april en vindt daarna eens in de twee weken op woensdagmiddag plaats. In de tussenliggende weken blijft het Club P.kel Atelier doorgaan. In dit atelier kunnen kinderen en jongeren vrij werken aan creatieve projecten. Het atelier blijft daarmee onderdeel van Club P.kel, maar vindt niet meer elke week plaats, maar op de woensdagen tussen de labmiddagen.

Tijdens de labmiddagen zijn er verschillende onderdelen.



Popschool Pekela (groep 5 t/m 8)

Kinderen ontdekken instrumenten zoals basgitaar, drums en toetsen en leren samen muziek maken in een band.

-Muziek & Media Lab (10–16 jaar)

Jongeren werken met DJ-sets, internetradio, podcasts en het maken van mediacontent.

-Art & Techlab (10–14 jaar)

In dit lab gaan kinderen en jongeren op een piraatse en tegendraadse manier aan de slag met techniek en media. Ze ontdekken slimme life-hacks, bouwen zelf dingen (DIY) en experimenteren met digitale media en technologie.



De verschillende onderdelen werken samen. Zo kunnen mediadeelnemers bandleden interviewen voor een podcast, terwijl deelnemers uit het techlab experimenteren met apparatuur en creatieve oplossingen voor muziekprojecten.



Presentatie voor Pekela

Het traject wordt afgesloten met een publieke presentatie op het plein bij de Oude Aldi, waar kinderen en jongeren laten zien wat zij hebben gemaakt.



Over Club P.kel

Club P.kel is een plek waar kinderen en jongeren uit Pekela samen werken aan creativiteit, kunst, media en techniek. Het initiatief maakt deel uit van het programma Nieuwe Zaaiplaatsen en wordt mede mogelijk gemaakt door Toukomst (Nationaal Programma Groningen), de Provincie Groningen en lokale partners.



Praktische informatie

Kennismakingsmiddag: woensdag 18 maart

Start Muziek, Media & Techlab: woensdag 1 april

Tijd: 14.15 – 17.00 uur

Frequentie: eens in de twee weken op woensdagmiddag

Locatie: De Helling 57, Pekela (voormalige Aldi)

Aanmelden:

hallo@nieuwezaaiplaatsen.nl

Meer informatie:

www.nieuwezaaiplaatsen.nl

Bron: Niels Steenstra

Club P.kel / Nieuwe Zaaiplaatsen