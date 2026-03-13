Samen Voor Pekela gaat zaterdag op verkiezingstour

PEKELA – Met toeters en bellen gaat Samen Voor Pekela door het gehele dorp om u op te roepen om op woensdag 18 maart te gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. De partij gaat van Boven- naar beneden Pekela en hoopt zoveel mogelijk buurten te bezoeken.
Samen Voor Pekela hoopt net als voorgaande verkiezingen op uw stem. Een stem die kiest voor een Schoon-Heel en Veilig Pekela. Een stem die niet kiest voor mooie verhalen maar voor “Nait proaten mor doun”.
“Samen Voor Pekela is een partij die opkomt voor uw belang. Een partij die uw problemen serieus neemt en voor u aan het werk gaat en probeert uw probleem op te lossen. Als u ons treft, spreek ons aan en verstel ons wat u vindt van uw buurt en omgeving, schrijft Jaap van Mannekes.
Zaterdagmiddag 14 maart kunt u het verkiezingsdebat bijwonen in het Dollard College te Oude Pekela. Lijsttrekker Grietje Smit-Norder zal samen met een aantal van de kandidaat raadsleden aanwezig zijn om de bezoekers te overtuigen waarom het belangrijk is om op Samen Voor Pekela te stemmen.
Bron: Jaap van Mannekes