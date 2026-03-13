Schilderij: Mijn broeders hoeder? nu te bewonderen in de Grenshof

BELLINGWOLDE – Het schilderij: Mijn broeders hoeder? van Anne Lamfers is nu te bewonderen in de Grenshof.
Tijdens de Oekraïense Lenteviering in het kerkje van Oudeschans werd zaterdag het schilderij: Mijn broeders hoeder? getoond. Het schilderij van 2.30×1.30 m van beeldend kunstenaar Anne Lamfers (88) is gemaakt in 2023. Bij het maken van dit schilderij heeft de schilder zich laten inspireren door de inval in Oekraïne. Op het doek geeft hij uitdrukking aan zijn gevoelens over de situatie in Oekraïne na de inval van Rusland.
Lamfers heeft het schilderij beschikbaar gesteld voor verkoop. Dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opbrengst naar een goed doel in Oekraïne gaat.
Het schilderij is tot juni in bruikleen bij de Grenshof, waar het tegenover de balie bij de hoofdingang een mooie plaats heeft gekregen en is te bezichtigen door de Oekraïense gemeenschap aldaar. Er is informatie beschikbaar over de beeldend kunstenaar en info over wat het schilderwerk verbeeldt. De expositie in de Grenshof is mogelijk gemaakt door sponsoring van in totaal 500 euro.
In juni zal het doek door Rotary Westerwolde worden geveild. De opbrengst en het geld van de sponsoring is voor Oekraïne.
Bron en foto’s: Ruud Hemmen