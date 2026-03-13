Streektaal met Alex Vissering in Veelerveen

VEELERVEEN – Zondag 5 april (1e Paasdag) verzorgt de Westerwoldse troubadour Alex Vissering van 11:00 – 13:00 uur een optreden in Ons Noabershoes te Veelerveen.
Alex Vissering is tekstschrijver, liedjesmaker, zanger, hobbyfotograaf, groot natuurliefhebber en opa. Alex speelt vanaf zijn 15e jaar in verschillende bandjes. Hij zingt voornamelijk in het Gronings en maakte deel uit van de groepen Törf, Woody Wiss, Nameless, Hollywood Horseshit, Vrizze Wichter en Fisherman’s Ring. Sinds 2015 vormt Alex samen met Jan Henk de Groot en Edwin Jongedijk de Troebadoers.
Voor de liefhebbers is er aansluitend een heerlijke paasbrunch, aanmelden verplicht.
Kaarten voor het concert en de paasbrunch kunt u reserveren door te mailen naar: info@veelerveen.eu of telefonisch 0625045014 of 0657392348.
Bron: Pieter Huttinga