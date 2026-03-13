The Cosmic Carnival & Friends brengt Ode aan Fleetwood Mac

VEENDAM – Op vrijdagavond 20 maart brengt The Cosmic Carnival & Friends in theater vanBeresteyn een bijzondere muzikale ode aan de twee iconische zangeressen van Fleetwood Mac: Stevie Nicks en Christine McVie. The Cosmic Carnival & Friends was de afgelopen maanden te zien in het tv-programma The Tribute: Battle of the Bands.
Met hun voorstelling Fleetwood Mac, Gold Dust Women brengt The Cosmic Carnival een liefdevolle en meeslepende ode aan de twee grande dames. Verwacht een avond vol herkenning, muzikale klasse en de magie van tijdloze songs die generaties blijven raken.
Een avond waarop de muziek van Fleetwood Mac opnieuw tot leven komt, intens, warm en met diep respect voor het originele repertoire.
Datum: Vrijdag 20 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn