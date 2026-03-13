Twee verdachten van winkeldiefstal aangehouden in Muntendam

MUNTENDAM – Gistermiddag kreeg de politie om half vier een spoedmelding van een winkeldiefstal in Muntendam. Hierbij zou de verdachte zichzelf met geweld ontzet hebben en zijn gevlucht met een auto. Deze auto bleek als gestolen gesignaleerd te staan.
Door lokale gebiedskennis van de agenten, in combinatie met camerabeelden van de winkel en een zeer goede melding vanuit het personeel vanuit de winkel, kon na een korte zoektocht al snel een 42-jarige man uit de gemeente Veendam worden aangehouden. Zijn poging tot verstoppen was mislukt. Hij werd naar het cellencomplex gebracht en ingesloten voor (winkel-)diefstal met geweld en heling van een gestolen auto. Het Verdachten Afhandel Team (VAT) zal de zaak verder afhandelen.
Terwijl een agent in de winkel de verklaringen opnam, vond een 55-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen het een goed idee om ook winkeldiefstal te plegen. Hij kon op aanwijzingen van winkelpersoneel meteen worden aangehouden. Ook deze verdachte is voor afhandeling door het VAT ingesloten.