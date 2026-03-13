Uitslagen Verkiezing gemeenteraad Westerwolde live te volgen

WESTERWOLDE – Op woensdag 18 maart 2026 mogen de inwoners van de gemeente Westerwolde naar de stembus. De uitslagen van deze verkiezing worden woensdagavond 18 maart gepresenteerd
in het Spiekerhûs, Sellingerstraat 45 in Ter Apel.
Belangstellenden zijn van harte welkom om hier vanaf 21:00 uur bij aanwezig te zijn. De stembureaus sluiten om 21.00 uur en daarna is het wachten op de resultaten.
De uitslagenavond is live te volgen via Groningen 1 (klik hiervoor vanaf 21.30 uur op het camera icoontje van RTV GO rechtsboven op de website van www.westerwoldeactueel.nl) en via het YouTubekanaal van de gemeente Westerwolde: youtube.com/GemeenteWesterwolde.
Meer informatie over de verkiezingen in Westerwolde is te vinden op westerwolde.nl/verkiezingen.
Bron: Gemeente Westerwolde