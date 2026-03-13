Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezing Oldambt op 18 maart

WINSCHOTEN – Het is bijna zover: woensdag 18 maart kiezen de inwoners van Oldambt de nieuwe gemeenteraad. Direct na het sluiten van de stembureaus opent De Klinker in Winschoten haar deuren voor de uitslagenavond.
Inwoners zijn vanaf 20.45 uur van harte welkom in De Klinker om de uitslagenavond mee te beleven. Het programma start om 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
In gesprek met politici
Gedurende de avond gaat presentator Gijs Nilessen in gesprek met vertegenwoordigers van de 12 deelnemende politieke partijen. Hoe hebben de partijen de afgelopen periode beleefd? En hebben ze zin in de nieuwe periode? Ook burgemeester Cora-Yfke Sikkema schuift aan voor een terug- en vooruitblik. De gesprekken worden afgewisseld met muziek van REmake.
Voorlopige uitslag
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema verzorgt de presentatie van de uitslagen. In meerdere rondes worden de resultaten bekendgemaakt en komen we erachter welke partijen stemmen gegund zijn. Rond middernacht wordt de voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezing verwacht.
Vaststelling definitieve uitslag
De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op donderdag 26 maart 2026 om 11.00 uur in het gemeentehuis in Winschoten. Dan wordt ook definitief bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).
Bron: Gemeente Oldambt