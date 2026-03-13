Veel belangstelling voor Proef Veendam

VEENDAM – Woensdagavond bundelden diverse ondernemers uit Veendam in twee volle zalen van Brouwhotel Parkzicht hun krachten voor een avond vol beleving, inspiratie en gezelligheid. De bubbels werden opengetrokken en de ruim 500 dames werden in stijl ontvangen.
De dames lieten zich verrassen door een inspirerende mix van mode, lifestyle, reizen, food & more en van een sprankelende modeshow waarin de nieuwste voorjaarsmode werd gepresenteerd door lokale ondernemers uit Veendam.
Proefen van heerlijke hapjes, nieuwe ideeën ontdekken. Andere liefhebbers van stijl en gezelligheid ontmoeten en genieten van een muzikale verrassing in de vorm van The Full Minties.
Bron en foto’s: Peter Panneman