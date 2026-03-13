Verkiezingskaravaan Gemeentebelangen trekt door Westerwolde

WESTERWOLDE – Zaterdagochtend gaat Gemeentebelangen Westerwolde voor de derde keer op pad met de verkiezingskaravaan.
De verkiezingskaravaan start om 09.00 uur in Veele aan de Kolonel Blondeelweg waar ze de auto’s gaan beplakken. Daarna koffie en in kolonne op pad met ongeveer 15 auto’s, inclusief de geluidswagen.
Ze vertrekken eerst richting Vlagtwedde en dan via Jipsinghuizen, Jipsingboertange richting Sellingen voor de lunch bij Hof van Sellingen. Daarna door richting Ter Apelkanaal, Ter Apel enz.
Bron en foto’s: Gemeentebelangen Westerwolde