Whiskyfestival Noord-Nederland viert 19e editie in Groningen

GRONINGEN – Op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2026 verandert De Suiker op het Suikerterrein in Groningen opnieuw in het kloppend hart van de whiskywereld. Tijdens de 19e editie van het Whiskyfestival Noord-Nederland (WFNN) komen liefhebbers uit het hele land samen om honderden bijzondere whisky’s te ontdekken, te proeven en er alles over te leren. Met circa 2.000 bezoekers en een kleine 40 standhouders behoort het festival inmiddels tot de grootste whiskyevenementen van Nederland. (www.wfnn.nl)



In de industriële sfeer van het voormalige suikerfabrieksterrein presenteren de bijna veertig importeurs, distilleerderijen, slijters en specialisten hun mooiste bottelingen. Bezoekers kunnen er genieten van klassieke single malts, verrassende nieuwe whisky’s en exclusieve drams die je zelden ergens anders kunt proeven.



Voor ontdekker én doorgewinterde kenner

Het festival staat bekend om zijn toegankelijke sfeer. Beginners kunnen bij de speciale WFNN-kennisstand ontdekken hoe whisky wordt gemaakt – van graankorrel tot rijping op vat. Daar wordt stap voor stap uitgelegd hoe de spirit uit de ketel komt en hoe deze zich ontwikkelt tot whisky. Ook voor de ervaren liefhebber valt er veel te beleven. Standhouders brengen bijzondere en zeldzame flessen mee en delen hun kennis en verhalen. Op het whisky-podium worden tijdens het festival bovendien exclusieve drams geopend die bezoekers ter plekke kunnen proeven.



Whisky uit de hele wereld – én uit Groningen

Hoewel veel mensen bij whisky meteen aan Schotland denken, laat het festival zien hoe internationaal de whiskycultuur inmiddels is. Naast bekende Schotse en Ierse whisky’s zijn er ook bottelingen uit onder meer Japan, Scandinavië en andere opkomende whiskylanden. Een bijzondere primeur dit jaar komt uit eigen regio: Dollard Whisky presenteert op vrijdagavond voor het eerst een lokale whisky die volledig in Groningen is gemaakt – van graan tot glas.



Festival met een hart voor de regio

Wat het Whiskyfestival Noord-Nederland uniek maakt, is de organisatie. Het evenement wordt volledig gerund door vrijwilligers en heeft geen winstoogmerk. Al bijna twintig jaar werken tientallen enthousiaste liefhebbers samen om ieder jaar opnieuw een bijzonder festival neer te zetten. Daarnaast werkt het festival nauw samen met regionale partners. Lokale slijters zoals BijThijs, Alwijn Hoogezand en Slijterij Bedum zijn betrokken bij het aanbod op het festival, en ook de horeca is lokaal: de catering wordt verzorgd door de Groningse brouwerij Martinus.



Proeven, leren en beleven

Naast de vele stands biedt het festival verschillende activiteiten. Zo zijn er exclusieve proeverijen, whiskywandelingen langs bijzondere stands en speciale tastings voorafgaand aan de festivalsessies voor bezoekers die zich verder willen verdiepen in de wereld van whisky.



Het Whiskyfestival Noord-Nederland vindt plaats in De Suiker in Groningen, op korte afstand van het Hoofdstation en goed bereikbaar met openbaar vervoer.



Meer informati: https://wfnn.nl.

Bron: Roelof Douwstra, Voorzitter Whisky Festival Noord Nederland