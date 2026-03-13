Woning vol gas in Veendam

VEENDAM – Het installeren van een waterontharder in een woning aan de Grote Vaartlaan in Veendam verliep vrijdagmiddag rond 13.00 uur anders dan gepland. Tijdens de installatiewerkzaamheden werd er een gasleiding geraakt, wat er voor zorgde dat de gehele woning vol gas liep.
Door alert optreden van de bewoonster werden de hulpdiensten ingeschakeld, die met spoed ter plaatse kwamen. Ook netwerkbeheerder Enexis kwam ter plaatse om de leiding te dichten. De straat werd ruimschoots afgezet. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.
Bron: Peter Panneman