DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Dörpen

Tussen 16.05 en 16.15 uur is gistermiddag aan de Dorenkamp in Dörpen brand in een blokhut geweest. De blokhut van 5×5 meter stond achterin een tuin bij een woning. De brand werd vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische verwarming. Er ontstond schade aan de delen van de houten lambrisering en de houten vloer van de blokhut. De vrijwillige brandweer van Dörpen, die met 18 brandweerlieden en drie voertuigen ter plaatse kwam, wist de brand snel te blussen. Hiervoor moest met een kettingzaag een deel van de houten vloer worden geopend, om de gloeiende delen verder af te blussen. Daarna werd met een warmtebeeldcamera controle uitgevoerd. Er raakte niemand gewond.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd rond 04:40 uur op de westelijke parkeerplaats van het treinstation Dörpen aan de Neudörpener Straße bij drie auto’s ingebroken. Volgens de huidige informatie benaderden minstens twee, mogelijk drie, nog onbekende daders de geparkeerde voertuigen. Met een onbekend voorwerp vernielden ze de ramen en zochten vervolgens naar waardevolle spullen. De voertuigen die het doelwit waren, waren een Opel Adam, een Mitsubishi Space Star en een Chevrolet Spark. De daders probeerden ook uit de Chevrolet brandstof te stelen door de tankdop en vulhals te openen en de brandstof over te gieten in jerrycans die ze bij zich hadden. Tijdens de inbraak werd de groep kennelijk door een naderende auto gestoord. De daders staakten hun poging en vluchtten in verschillende richtingen over het perron. De totale schade aan de voertuigen wordt geschat op ongeveer € 3.000,-.

Een van de daders werd als volgt beschreven:

man

ongeveer 170 tot 180 cm lang, slank postuur

droeg een zwarte jas, een zwarte broek, zwarte sportschoenen en een zwarte baseballpet



Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg op 04961/9260.

Papenburg

Tussen 17:00 uur op donderdag 12 maart en 09:30 uur op vrijdag 13 maart vond op de parkeerplaats van een hotel aan de Hauptkanal in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de huidige informatie heeft een onbekende bestuurder, vermoedelijk tijdens het in- of uitstappen, de passagiersdeur van een geparkeerde grijze VW Golf beschadigd. De bestuurder is vervolgens gevlucht zonder aangifte te doen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Haren

Tussen 17:00 en 18:45 uur, vond gisteren uit een auto op de Schulstraße in Haren (nabij huisnummer 1) een diefstal plaats. Onbekende daders braken bij een afgesloten VW Golf in door de passagiersdeur te forceren. De handtas van het slachtoffer werd vervolgens uit de auto gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer 700 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100.

Weener

Vrijdagmiddag deed brandweer Weener een inspectie in de Neue Straße in Weener. Er was brand uitgebroken in de badkamer van een appartement. Dit was veroorzaakt door een gasboiler. De eigenaar had, voordat de brandweer arriveerde, de brand zelf al geblust, maar het hele appartement was zwaar zwartgeblakerd. Brandweerlieden met ademapparatuur (maskers en filters) betraden het gebouw en blusten de resterende smeulende resten met een kleine brandblusser. Het appartement werd vervolgens grondig geventileerd om de rook te verwijderen. Dankzij het snelle handelen van de eigenaar kon de brand zich niet verder verspreiden. De brandweer voerde een vervolginspectie uit en bevestigde dat er geen verder gevaar was.

Bunde

Vanmorgen heeft een graafmachine tijdens bouwwerkzaamheden om 9:12 uur aan de Steinhausstrasse een gasleiding beschadigd. Onderweg ontvingen de brandweerlieden van Bunde echter bericht dat de oproep was ingetrokken, waardoor hun inzet niet langer nodig was en ze naar hun kazerne konden terugkeren.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland en brandweer Weener en Bunde