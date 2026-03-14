Nieuwe geluidsinstallatie voor v.v. Wildervank

WILDERVANK – Zaterdagmiddag was op het sportpark van v.v. Wildervank een officieel moment rondom de ingebruikname van de nieuwe geluidsinstallatie.
Dankzij een bijdrage van Nedmag en een succesvolle crowdfundingactie onder leden en supporters kon de vereniging investeren in een nieuwe geluidsinstallatie. Tijdens een kort moment voorafgaand aan de wedstrijd van Wildervank 1 werd de microfoon namens Nedmag door Tony Buijs overgedragen aan afgevaardigden van v.v. Wildervank.
Met deze nieuwe geluidsinstallatie zijn aankondigingen, muziek en wedstrijduitslagen weer goed hoorbaar op het sportpark en kan de club ook bij evenementen en activiteiten gebruikmaken van een moderne installatie.
