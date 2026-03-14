Politiek ontmoet inwoners op natte verkiezingsmarkt in Winschoten

WINSCHOTEN – Op het Israëlplein voor ’t Rond in Winschoten verzamelden zich vanmiddag diverse lokale politieke partijen uit de gemeente Oldambt voor een verkiezingsmarkt. Inwoners van Oldambt kregen hier de gelegenheid om kennis te maken met lokale politici en in gesprek te gaan over hun plannen voor de gemeente.
De bijeenkomst vond plaats in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag 18 maart. Of inwoners al precies weten op welke partij zij willen stemmen of nog twijfelen, iedereen was welkom om langs te komen.
De verkiezingsmarkt bood bezoekers de kans om rechtstreeks met (kandidaat)raadsleden te praten. Zo konden inwoners vragen stellen, standpunten vergelijken en zich een beter beeld vormen van de plannen van de verschillende partijen voor Oldambt.
Voor veel bezoekers was het een mooie gelegenheid om te ontdekken waar de partijen voor staan en welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Tegelijkertijd konden inwoners aangeven welke thema’s voor hen van belang zijn.
Met de verkiezingen in zicht hopen de partijen dat inwoners goed geïnformeerd hun keuze kunnen maken wanneer zij woensdag naar het stemhokje gaan.
Foto’s: Jan Glazenburg