Spetterende flamenco voorstelling voor kinderen in Theater vanBeresteyn

VEENDAM – Op zaterdag 21 maart 2026 verandert Theater vanBeresteyn in een bruisend Spaans spektakel tijdens de kindervoorstelling Hola, Kiara!, een spetterende flamencovoorstelling voor kinderen.
Voorafgaand aan de voorstelling krijgen de kinderen een mini-workshop flamencodansen. Zo leren zij de eerste krachtige passen en ritmes, en hoeven ze tijdens de voorstelling zeker niet stil te zitten. Meeklappen en meebewegen: het mag allemaal!
Kiara gaat elke dag naar haar geheime plek, de Appelboom. Daar fantaseert zij over haar grote droom: flamencodanseres worden.
Haar ouders en grote broer en zus werken hard op de boerderij en weten niets van Kiara’s passie. Maar Opa Don Salvador wél. Hij praat bijna niet, maar zingt des te meer en juist van zijn zang groeit Kiara’s droom.
Hola, Kiara! is een hartverwarmende voorstelling over dromen durven najagen, jezelf zijn en de kracht van muziek. Met opzwepende flamencoklanken, kleurrijke kostuums en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee naar een wereld vol ritme, passie en verbeelding.
Datum: Zaterdag 21 mrt 2026
Aanvang: 15.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn