Tiny Wilts winnaar zesde klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Waren het in de maand februari nog negen kaarters die een puntentotaal van boven de 5000 scoorden, vrijdagavond 13 maart waren er vijf deelnemers aan de klaverjasavond van de v.v. Westerwolde die deze grens doorbraken. Van deze vijf scoorde Tiny Wilts het hoogste aantal punten en met een score van 5302 punten werd zij dan ook dagwinnaar. Op de tweede plaats eindigde Henk Hebers sr.; hij kaartte een totaal van 5211 punten bij elkaar. Bart Trip (5138 punten), Dennis Kamps (5104 punten) en Henk Hebers jr. (5098 punten) namen in de eindstand van deze speelavond de plaatsen drie, vier en vijf voor hun rekening.

De gemiddelde score deze avond kwam uit op 4502 punten uit vier partijen van twaalf spelletjes, de laagste gemiddelde score per kaartavond van het seizoen tot dusver. De hoogste score in één partij was 1711 punten; de laagste 554 punten. Na zes speelavonden gaat Tiny Wilts ook aan de leiding in het tussenklassement en wel met een score van 29.427 punten vanuit de eerste zes speelavonden. Op de tweede plaats in het klassement staat Aly v.d. Zwaag met 29.240 punten en Tjaard Toutenhoofd volgt met 28.929 punten. Hierbij opgemerkt dat de laagste weg te strepen score nog niet in dit puntentotaal is verwerkt.

Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Dit betekent dat er bij de helft van het aantal deelnemers dit seizoen nu al de laagste score kan worden weggestreept. Bij deelname aan de laatste klaverjasavond van het seizoen op vrijdag 10 april kan het aantal deelnemers dat in aanmerking kan komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde nog behoorlijk uitgebreid worden. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.

Al met al was het weer een gezellige klaverjasavond in de kantine op sportpark De Barlage met totaal 33 deelnemers. Zoals gebruikelijk was er ook aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer een vleesprijs. Tevens werd er een begin gemaakt met de verkoop van loten ten bate van de klaverjasorganisatie. De loten kosten € 5,00 per stuk en zijn verkrijgbaar in de kantine of bij Heerke Beukema en / of Geert Alberts. Iedereen kan aan deze verloting met mooie te winnen prijzen deelnemen. De trekking van deze verloting vindt plaats aan het eind van de finaleavond van het kaartseizoen op vrijdag 10 april.

De volgende klaverjasavond, wat tevens de finaleavond is, staat dus gepland op vrijdag 10 april om 19.30 uur, eveneens in de kantine op het sportpark. De activiteitencommissie heeft het plan opgevat ook dit jaar weer het Open Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap (OVKK) te organiseren. Dit kampioenschap vindt plaats op vrijdagavond 15 mei, eveneens in de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde.

Bron en foto’s: HJ Pleiter