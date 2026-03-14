Tweede Verkiezingsdebat in Oude Pekela

OUDE PEKELA – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond zaterdagmiddag 14 maart in het Dollard College in Oude Pekela het tweede verkiezingsdebat van de gemeente Pekela plaats. Tijdens het debat gingen vertegenwoordigers van vijf politieke partijen met elkaar in gesprek over de toekomst van de gemeente. De opkomst van het publiek was bij dit debat helaas lager dan gehoopt.
De middag stond onder leiding van debatleider Niiwino Geertsema. De officiële opening werd, bij afwezigheid van de burgemeester, verricht door Erik Hulsegge.
Lokale onderwerpen centraal
Tijdens het debat kwamen verschillende thema’s aan bod die in de gemeente spelen. Zo werd gesproken over woningbouw, leefbaarheid in de dorpen, zorg en voorzieningen. Ook de toekomst van jongeren in Pekela en het behoud van lokale voorzieningen kregen aandacht.
De lijsttrekkers – Elly Knevelman (GroenLinks-PvdA), Ellen van Klaveren (SP), Grietje Smit-Norder (Samen voor Pekela), Arthur van Dooren (Pekelder PVV) en Feike Oppewal (CDA) – kregen tijdens het debat andere vragen en stellingen voorgelegd dan bij het 1e debat, zodat de discussie verfrissend en actueel bleef. Daarnaast was er, net als bij het 1e debat, ook het 1-op-1 gesprek met Niiwino Geertsema.
Quizvragen en prijs
Net als bij het 1e debat waren er ook weer enkele quizvragen over de gemeente Pekela.
Tijdens dit tweede debat ging de overwinning van de quiz naar de Pekelder PVV. Arthur van Dooren kreeg hiervoor een klein prijsje overhandigd.
Afsluiting en waardering
Aan het eind van het debat bedankte Erik Hulsegge de deelnemers en ook Niiwino Geertsema voor het deskundig leiden van beide debatten. Vervolgens werden de lijsttrekkers een bos bloemen aangeboden en kreeg Niiwino een kistje met lekkernijen. Ook werden de mensen van de catering van de school bedankt.
Hiermee kwam een einde aan de debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk