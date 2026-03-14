Vrijwilligers actief tijdens NLdoet bij Siep & Co in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Tijdens de landelijke vrijwilligersactie NLdoet 2026 hebben vrijwilligers zich zaterdag ingezet bij Siep & Co in Oude Pekela. Gedurende de dag werd er op verschillende plekken gewerkt om het gebouw en het terrein weer netjes en gebruiksklaar te maken.
Binnen lag de nadruk vooral op schoonmaakwerkzaamheden. In de kantine, de toiletten en de vergaderruimte werd grondig schoongemaakt, zodat deze ruimtes weer fris en netjes zijn voor gebruik. In de voorraadkast werden daarnaast nog enkele kleine afwerkingsklusjes uitgevoerd.
Ook buiten werd er gewerkt. Op de plek waar invalideparkeerplaatsen worden gerealiseerd, werden de naden tussen de platen onkruidvrij gemaakt. Hierdoor kunnen er, zodra de weersomstandigheden het toelaten, duidelijke parkeerstrepen worden aangebracht.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers kon in korte tijd veel werk worden verzet. De werkzaamheden maakten onderdeel uit van NLdoet, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk